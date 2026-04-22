‘ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕಲಬುರಗಿ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 'ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೊತ್ತದ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ, ಬಹುತೇಕ ಗುಜರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ ಒದಗಿಸಲು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>