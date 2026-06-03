ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಶಿವಲಿಂಗ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದವರ ಪ್ರಕರಣ ವಾಪಸ್‌: ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:23 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:23 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPPoliticsKalaburagiprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT