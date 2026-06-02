ಕಲಬುರಗಿ | ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಜಯಂತಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಹಕಾರ ಪಿತಾಮಹ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ ಕೋರಟಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು. 1905ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರ ಸಹಕಾರ ತತ್ವಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿವಕಾಂತ ಟೆಂಗಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪವನ ಎಂ.ಆರ್. ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-34-224117071