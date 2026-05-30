‘ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಖಂಡಿಸದ ಮುಸ್ಲಿಮರು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ, ಮೌಲ್ವಿಗಳಾಗಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೋಮರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಗೊಂಡ–ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮದ್ರಿಕಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾದ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಿಜವಾದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಗಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಬದಲಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬರೀಶ ಮುತ್ಯಾ, ರಾಜಶೇಖರ ಮುಚಖೇಡ, ಟಾಕಿ ರಾಜು, ಶಿವಲಿಂಗ ಯಳಸಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-34-1709875788</p>