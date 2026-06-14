ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಳ ಆರಂಭ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರವೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ–2026’ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಮುಂದಾ ಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಾವರಂ, ಉಪ್ಪಡಾ ಹಾಗೂ ಪೂಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ತಸ್ಸರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋವಿ ಚಿಕಾನ್, ಜಮ್ದಾನಿ, ಪಂಜಾಬಿನ ಪಟಿಯಾಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂದೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಂತ ಸೀರೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೂ ಶೇ30ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಪ್ಪಟ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-34-1361515016</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>