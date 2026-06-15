<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಗಳು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ’ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುರುಕಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರತಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಸಭೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ವಾಸು ಎಚ್.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮತಾಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಷ್ಕರಣೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿರೋಧವೇಕೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಇರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಎಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಆದರೆ, ಈತನಕ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಸಿಕ್ಕರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 200 ವಿದೇಶಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 194 ಜನ ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮರಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್, ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜಹರ್ ಆಲಂಖಾನ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ, ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಹೊನ್ನಾನಾಯಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಕಿರಣ ದೇಶಮುಖ, ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, ರೇವೂನಾಯಕ ಬೆಳಮಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-34-2039325891</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>