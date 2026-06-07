ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ ಸೆರೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿದು ಪಕ್ಕದ ವಿಠ್ಠಲ ನಗರದ ಮನೆಯ ಆವರಣ ಸೇರಿದ್ದ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾನುವಾರ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದರು.</p><p>ಮಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಬೂಳ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಆರು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>