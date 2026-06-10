<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಟರ್, ವೆಟರ್ನರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಸ ಸಂಗಣ್ಣ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 56ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ರಿವೇದಿ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–1600, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್–234, ಅಗ್ರಿ–305, ನರ್ಸಿಂಗ್–607, ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ–842, ಬಿಪಿಟಿ–117.</p>.<p>ನಜೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–1685, ಅಗ್ರಿ–628, ನರ್ಸಿಂಗ್ 3357, ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ–3780, ಬಿಪಿಟಿ–2262.</p>.<p>ಯಶಸ್ ಮಠಪತಿ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–2170, ಬಿಪಿಟಿ–5050. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದುದ್ದೀನ್: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–2577. ಚೌದರಿ ಅರ್ಚನಾ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್– 3751, ಅಗ್ರಿ–1389, ರಘುವೀರ ಪಾಟೀಲ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್– 4243, ಅಗ್ರಿ– 2916.</p>.<p>ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–5914, ಅಗ್ರಿ–3014. ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ: ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್–3510, ಬಿಪಿಟಿ– 3500. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಪಟೇಲ್: ಅಗ್ರಿ–6700, ನರ್ಸಿಂಗ್–7170. ಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ: ನರ್ಸಿಂಗ್– 7173.</p>.<p>ವಿನಾಯಕ ಸೋನಾರ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–6666. ಓಂಕಾರ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 7817, ಅಗ್ರಿ–7382. ವಂಶಿಕಾ ಪಿ: ಅಗ್ರಿ–198, ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ 3197, ಬಿಪಿಟಿ 3196. ವೈಷ್ಣವಿ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ: ಅಗ್ರಿ–756. ಗುರುದೇವಿ ಬಿ.: ಅಗ್ರಿ–990, ವೆಟರ್ನರಿ 1783.</p>.<p>ವಿನಾಯಕ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–7929. ಉಮೈಮಾ ಫಾತಿಮಾ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–8641. ಲಿಖಿತಾ ಎಸ್.ಬಿ.: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 8816, ಅಗ್ರಿ 9343, ಶಿವಾಲಿ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 8905, ಅಗ್ರಿ 7447. ಚೈತ್ರಾ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 6881, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ 1574.</p>.<p>ಸೈಯದ್ ಶರೈ ಇಶಾಲ್: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್–6319, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್–2258. ಶೀತಲ್: ಅಗ್ರಿ 4006, ಸಂಜನಾ ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ 5900. ಮುಸಾಫಿರಾ– ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ 8237, ಅನನ್ಯಾ ಡಿ–ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ 7705. ಅಪೂರ್ವ: ಅಗ್ರಿ 1813, ಜ್ಯೋತಿ: ಅಗ್ರಿ 3201, ಅಭಿಷೇಕ: ವೆಟರ್ನರಿ 2659, ಹರ್ಷ: ಅಗ್ರಿ–4500, ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂ.: ಅಗ್ರಿ 5952. ನೀತಾ: ಅಗ್ರಿ 7000, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಹದ್: ಅಗ್ರಿ 9226, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾದವ: ವೆಟರ್ನರಿ–9500, ವರ್ಷಾರಾಣಿ: ನರ್ಸಿಂಗ್– 1719, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ: ವೆಟರ್ನರಿ– 5000.</p>.<p>ಉಲ್ಲಾಸ: ನರ್ಸಿಂಗ್–6325, ಅಚ್ಯುತ್ ಆಚಾರ್ಯ: ಅಗ್ರಿ–8202, ಅಖಿಲ್: ಅಗ್ರಿ–4933, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿ.: ಅಗ್ರಿ–6310, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎ. ಅಗ್ರಿ–6800, ಹೀರಾಬಾಯಿ: ಅಗ್ರಿ–9000, ಪುನಿತ್ರಾಜ್ ಅಗ್ರಿ–5394, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜಿ. ಅಗ್ರಿ–8433, ಸಂಗಮೇಶ: ಬಿಪಿಟಿ–1198ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನಿ ಎ.ನಾಯ್ಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಹಾ ಎನ್. ನಾಯ್ಕ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಗುರುರಾಜ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಗೋಗಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-34-983288803</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>