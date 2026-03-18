ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಕಲಬುರಗಿ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು 49,327 ಮಕ್ಕಳು ಅಣಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1 ಆರಂಭ;ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:41 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಖರ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು
ತರಲಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಲವಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇರುವ ಸದವಕಾಶ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಹತಾಶೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಉತ್ತರಿಸಿ
ಭಂವರ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಮೀನಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
ಈ ಸಲ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದಲೇ ಪಠ್ಯಗಳ ಪುನರ್‌ ಮನನ ನಡೆದಿದೆ. 40+ ಮಿಷನ್‌ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಗಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಢವಳಗಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ
KalburgiSSLC exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT