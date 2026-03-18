ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1 ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 49,327 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ (ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ) ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಲ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷವಿಡೀ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಮೂರು ಹಂತದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 4,543, ಆಳಂದದಲ್ಲಿ 6,001, ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ 3,771, ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ 6,942, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 12,005, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 7,869, ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 5,081 ಹಾಗೂ ಸೇಡಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 3,115 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಫಜಲಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 12, ಆಳಂದದಲ್ಲಿ 18, ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ 10, ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ 21, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 30, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 23, ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 17 ಹಾಗೂ ಸೇಡಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 141 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜಾಗೃತ ದಳದ ತಂಡಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ನಕಲು ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಸಂವಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 200 ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿ, ಸೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಯು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಶೇ 56.89ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ 35 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.

ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್