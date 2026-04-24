ಗಣೇಶ, ಮಾಧವಿ, ಮೇಘನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಪರ್ಸ್‌

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮಜಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣೇಶ ಸಹದೇವ ಭೋಸಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 623 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಅವರು ಸಹದೇವ ಭೋಸಲೆ ಹಾಗೂ ಗೀತಾಬಾಯಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳ್ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೂ ಆಗೇನಿ. ದಿನಾ ಮನ್ಯಾಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ರಿಂದ 7ಗಂಟೆತನಾ, ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆತನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದೈತಿ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ’ ಎಂದು ಗಣೇಶ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಅವರ ತಂದೆ ಸಹದೇವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ತಾಯಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ (ಗಣೇಶ ಅವರ ಅಣ್ಣ) ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾಧವಿ ಪ್ರಭಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಘನಾ ಮುರಘಾನೂರ ತಲಾ 622 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು 615 ರಿಂದ 620 ಅಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 622 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಕೃಪೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಧವಿ ಮಠಪತಿ.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ಪಾಠ ಅಂದೇ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಓದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಪುನರ್ ಮನನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವ ಕನಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕನಸು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾಧವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಭಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಅವರ ಅಣ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನಗೆ 620+ ಅಂಕ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. 622 ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓದಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಶಾಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಓದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಿಂದಲೇ ಓದಿನ ಪುನರ್ ಮನನವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ ಜೆಇಇ ಇಲ್ಲವೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಮೇಘನಾ ಮುರಘಾನೂರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೇಘನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-34-1838803469</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>