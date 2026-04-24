ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇ 85.06ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 28.17ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಜಿಗಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಲಬುರಗಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ (35ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 37,352 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 31,770 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೂರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 39,975 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 22,740 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 1, 2, 3 ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಶೇ56.9ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಶೇ 28.17ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬರೀ ಶೇ42.43ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ 'ಹಿಂದುಳಿದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ' ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 298 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 564 ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಅಗ್ರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯವು ಶೇ92.33ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಳಂದ ವಲಯವು ಶೇ80.89ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶೇ87.72ರಷ್ಟು, ಚಿಂಚೋಳಿ ಶೇ86.87ರಷ್ಟು, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶೇ86.69ರಷ್ಟು, ಜೇವರ್ಗಿ ಶೇ86.53ರಷ್ಟು, ಅಫಜಲಪುರ ಶೇ82.38ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಶೇ82.14ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲುಗೈ: ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ90.01ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ79.78ರಷ್ಟಿದೆ.

18,068 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 19,285 ಬಾಲಕಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 14,414 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 17,358 ಬಾಲಕಿಯರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೇಲು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶೇ85.79ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ80.88ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ85.61ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೇಲುಗೈ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೇ90.05ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶೇ82.41ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ 40+ ಬಲ'

'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ