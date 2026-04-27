‘ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಲ್ಲ’

ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾದ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಳವಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಾಯಕರ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳವಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಳವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಇದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಳವಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಳವಾರ, ಕುರುಬ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಳವಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೊಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ತಳವಾರರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ತಳವಾರ ಎಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>