ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೋರಾಟ: ನಾಳೆ ಸಭೆ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯ ಏ.27ರಂದು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲ ಬಳಸಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಲಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏ.30ರಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಅವ್ವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಸು ಳ್ಳು ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಫೆ.7ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಟೀಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಸಚಿವರ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಳವಾರ ಸಮಾಜ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ನಾನೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜತೆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸುಳ್ಳುಗಾರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಸರ್ದಾರ ರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಏ.27ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ತಳವಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ತಳವಾರ ಬೋಯಾ ಜಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಸಪ್ಪನಗೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>