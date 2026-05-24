ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ PUC ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಕಲಬುರಗಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1 ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ–2ರಲ್ಲೂ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮೇ 23ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದರು' ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು.

'ಅಸಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾನು ಶೇ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಹಂಚಿದ್ದರು. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–2ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

'ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 369 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ–2ರಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೂ, ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಪಾಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 20 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ಮಾತ್ರ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 365 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು' ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ.