ಕಲಬುರಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ, ವಿಧಾನಸೌಧ ವೀಕ್ಷಣೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕಾ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತಲಾ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ, ವಿಧಾನಸೌಧ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾಪುರ–ಹಾಸನ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಿಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂತೋಷಿಮಾ ಅವರು ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜು ವಿ.ಹಂಚಾಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-34-583709978</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>