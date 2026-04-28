‘ಕಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ₹11.86 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಮೇ 4ರಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತಗೌಡ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹2,950 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ₹2,650, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ₹2,750ರಂತೆ ಹಣ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹50 ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಬಾಕಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲು, ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವ ರಾಜ ಸಿ.ಕೋರಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಾಳಿ, ಸಾಜೀದ ಮಕ್ಬೂಲ್, ಮಹೆಬೂಬ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>