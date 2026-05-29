ತವರಿನಿಂದ ಪತ್ನಿ ಬಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಹೋದರನ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆಂದು ನಗರದಿಂದ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಪತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾಂತಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೇಡೆಕರ್ (30) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೈಕ್ಗೆ ಕ್ರೇನ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕ ಸಾವು</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರೇನ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಕ್ರೇನ್ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 1ರಲ್ಲಿಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬೇಗಂ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಮೇ 26ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬರುವ ವೇಳೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಫರಹತಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತೆರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಗೆ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ (17) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಟೊ ತಿರುಗಿಸುವ ವೇಳೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>