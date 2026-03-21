<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ 'ಚಾಂದ್ ರಾತ್' ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಈದ್–ಫಿಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ 'ಚಾಂದ್ ರಾತ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಾರಣ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನರಿಂದ ಗಿಜಿಗಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂ, ಚಾದರ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರ್ರೀ ಬರ್ರೀ ಸೌ, ದೋ ಸೌ ರೂಪಾಯಿ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸಮೋಸಾ, ಮೊಸರು ವಡಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹಲೀಮ್, ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್, ಕದ್ದು ಖೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಜನ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ತಿಂಡಿತಿಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಓಡಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಬ್ಬದ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಶೀರ್ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೇನಿ–ಶಾವಿಗೆ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಾಲ್ನಟ್, ಪಿಸ್ತಾ, ಖರ್ಜೂರ, ಗಸಗಸೆ, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>