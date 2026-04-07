ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಈಜುಕೊಳ

ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಜನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಈಜುಕೊಳ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸೇರಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಈಜುಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಕ್ಯಾಪ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತರಬೇಕು. 50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 21 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇರುವ ಈ ಕೊಳ ಗರಿಷ್ಠ 6 ಅಡಿ ಆಳ ಹೊಂದಿದೆ. 8 ಜನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಚ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನಕೊಳ ಮತ್ತು ಷವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ತಾಸು ಸಮಯ ಈಜಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈಜುಕೊಳ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಕೊಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕೋಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಬೇಬಿ ಈಜುಕೊಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಇದೇ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಬಿ ಈಜುಕೊಳವು (ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ) ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.

₹40 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹40 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-34-802306111