ಕೊಟ್ಟಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹತ್ಯೆ!

<p>ಕಮಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಮೂಡ ಬಳಿ ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಪಾಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಕ್ಕದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುಂಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡಳ್ಳಿ (27) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಮೂಡ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಶವ ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಲೇಜು ಎದುರಿನ ಆನಂದನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಂಜರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಅಮರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆನಂದ ನಗರದ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹14 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಮರ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತೆರೆದಿದ್ದ. ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಮರ ಕೊಲೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ. ಅವರಾದ ಬಳಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ‘ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ನಡೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಅಮರಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಪುರ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಆಗ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಮೂಡ ಕಡೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಲಮೂಡನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ಆಚೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎರಚಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಲೋಕೇಶ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಶಿವಶಂಕರ ಸಾಹು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಪೇಂದ್ರ, ಮನೋಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಹುಸೇನ್ ಪಟೇಲ್, ಸೋಮಶೇಖರ ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-31-184411152</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>