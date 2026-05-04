<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ 2026-2031ನೇ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಶೋಕ ಸೊನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ನೇಹಿ ಪೆನಲ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸಮ್ಮ (237 ಮತ), ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ (215 ಮತ) ಹಾಗೂ ತರ್ಕಿಶ್ ಸುಲ್ತಾನ (197 ಮತ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸೊನ್ನ (300 ಮತ), ಅಂಬರೀಶ ಕೋರಿ (239 ಮತ), ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ (235 ಮತ), ಮಹಿಬೂಬ ಅಲಿ ಬೇನಾಳ (212 ಮತ), ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬ್ (193 ಮತ) ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್ (192 ಮತ) ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-34-737622964</p>