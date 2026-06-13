ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಮೂಲಗಳು ವಿಷಕಾರಿ: ವರದಿ

<p><em>ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ</em></p>.<p>ಕಾಳಗಿ: ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 13 ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಲರಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡ ಭಾರಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡುವಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡದ ವರದಿ ಅನುಸಾರ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 13 ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 12 ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ (ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು) ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋರವೆಲ್ ನೀರು, ಪಟ್ಟೇದಾರರ ಎರಡು ಬಾವಿಗಳ ನೀರು, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ಬಿದನೂರ ಬಾವಿ ನೀರು, ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ಟಾಕಿ ನೀರು, ಬಳಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಟಾಕಿ ನೀರು, ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬಾವಿ ನೀರು, ಬುಕಟಗೇರ ಬಾವಿ ನೀರು, ಗಂಗಾನಗರದ ಟಾಕಿ ನೀರು, ಚೌಡಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಬೋರವೆಲ್ ನೀರು, ಸಾರಂಗ ಬಾವಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಗುಮ್ಮಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬರೀ ಅಶೋಕ ಕೋಣಿನ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಊರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿಯ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಊರಿನ ಶೇ 92ರಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸಕರಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಬರುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ (ಜೂ.7) ಗಂಗಾ ನಗರದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ ಬಾವಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಇನ್ನುಳಿದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಂಗಳಿ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಿ.ಪಂ ಹಾಗೂ ತಾ.ಪಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವು ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನತೆಗೆ ‘ಶುದ್ಧನೀರು’ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-34-1664331405</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>