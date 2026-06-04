₹10.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜೂಜಾಟ, ಕುಡಿತದ ಚಟ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮನೆಗಳ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ₹10.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಳವಾರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆತ ಸದ್ಯ ನಗರದ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಲಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಜೂಜಾಟ, ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಂತಾ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸಿಪಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ ಕಣಮೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈಜಿನಾಥ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ಮುಜಾಹಿದ್, ಕರಣ, ನೀಲಕಂಠರಾಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಹರಿಕಿಶೋರ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ತಂಡವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆತನ ಬಂಧನದಿಂದ ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ 2026ರ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ ಮೇ 8ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮನೆಗಳವು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಗದು ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 7 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹10.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ–ನಗದು ಕದ್ದು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದುಧನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಜೂಜಾಟ, ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಓಡಾಟದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಅಪರಾಧ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಇಳಿಮುಖ: ‘ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಗ್ಗಿವೆ. ಶೇ 60–65ರಷ್ಟು ಸರಗಳನ್ನು ದೋಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-34-2128656596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>