ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗ್ರಹ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಖಜೂರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಂಬಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಮೇ 24ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆತನನ್ನು ಕರೆದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಖಜೂರಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಹಿರೇಮಠ ವಿರುದ್ಧ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸುಪಾರಿ ಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯ. ರಾಜು ಜಾನೆ, ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ, ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಈತ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ, ಈ ಕಾನೂನು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ ಜಮಾದಾರ, ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಹಿರೇಪೂಜಾರಿ, ರೋಹಿತ್ ಪಿಸ್ಕೆ, ಸುರೇಶ ತಳವಾರ, ಸಾಯಿಕಿರಣ, ಸುಧಾಕರ ಜೇವರ್ಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-34-1159764413</p>