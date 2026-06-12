ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿ - ಜಿಮ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ವ್ಯಸನಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ ಜಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 10ನೇ ಮಹಡಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ.ಆರ್., ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ.ರುಖೀಯಾ ಅಸ್ನಾ ರಬಾ, ಅಲಬದರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಸೈಯ್ಯದ್ ಝಕಾಉಲ್ಲಾಹ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಪ್ರಭುಕಿರಣ ಗೋಗಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ದಂತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೈಸೆನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್. ಗುಗವಾಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ, ಅಲ್ ಬದರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಹರ್ಷದ್ ಹುಸೇನ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಅಲ್ಲದ್, ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ರಾಜು ಬಿ. ರಾಂಪುರೆ, ಡಾ. ಅಶೋಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಮೋಹನ ಬೀದಿಮನಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೀರಭದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಬಾಳಿಮಠ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಂಗಮ್ಮ ಕೆ. ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಡಾ.ಅಮೃತಾ ನಿರೂಪಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-34-1025070400</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>