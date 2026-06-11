ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಫೋರಮ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲಕರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟೂರಿಸಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್, ಸಂಧ್ಯಾರಾಜ್ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್, ಶೋಯೆಬ್ ಫಾರೂಕಿ, ಸನಾ ಫಾರೂಕಿ, ಬಸವರಾಜ ತಡಕಲ್, ಕಪಿಲ ಧ್ವಜ್ ಎಂ.ಯೋಗೇಶ್.ಡಿ, ರವಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಟಿ, ಪ್ರೊ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-34-1309659409</p>