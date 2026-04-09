ಕಾಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ಚರ್-333 ಕೆಎ-32, ಟಿಎ-1111 ಎಂಬ ನಂಬರ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆ. 2ರಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯ್ರಾಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾ.12ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ತಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಂಘವು ಕೋರಿದೆ.</p>.<p>'ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಪಿಡಿಒ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಬಡಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-34-888205925</p>