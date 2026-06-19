ಅನುವಾದ ಎಂದರೆ ಭಾಷಾಂತರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ: ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಗುಂಡೂರ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಅನುವಾದ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ (ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಜ್) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಭಾಷಾಂತರವಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅನುವಾದಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಗುಂಡೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ‘ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ’ ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತಾವು (ಎನ್.ಎಸ್. ಗುಂಡೂರ) ಅನುವಾದಿಸಿದ ‘ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅಂಡ್ ದಿ ಶೈವ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್’ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನುವಾದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಏನನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡತೊಡಗಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಇಡೀ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುವಾದ ಸುಲಭವಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿವೆ. ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಬೇರೆಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುಂಡೂರ ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ’ ಕೃತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಶೈವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ‘ಶೈವ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್’ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎನ್ನುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿ.ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗುಂಡೂರ, ‘ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವುದು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಓದುಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಗುಂಡೂರ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಮನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವ ಎಂದರೇನು? ಬಸವಣ್ಣನಂತೆ ಅಲ್ಲಮ ಯಾಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ತೂರಿಬಂದವು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಬಿ. ತಾರಕೇಶ್ವರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನವಲಕಲ್, ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೋಡೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಂ.ಬೋರಟ್ಟಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ, ಅರುಣ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಸಪ್ನ ಬುಕ್ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-34-990492587</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>