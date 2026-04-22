ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟವರ ಜಾತಿ. ಇದನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಳಿ ನಾಗನ ಘಟನೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ' ಎಂದು ಮುಗುಳನಾಗಾವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಪಂದನ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘವು ನಗರದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಕುಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಔಷಧ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರ 893ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ, ನೇಮ–ನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಭಕ್ತಿ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು, ದಾಸೋಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಕಲರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತ, ತಾರತಮ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಮಹಾಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ, 'ಕ್ರಾಂತಿಕಾತಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಗುರು ಎನಿಸಿದ್ದರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಈಗಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿ, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ದೇಶವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ...ಎಂಬ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಪಂದನ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಸೇವಾ ಮಿಷನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇಶಮುಖ, ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-34-1273433025