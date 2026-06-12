ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಯುಸಿಸಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಯುಸಿಐ ವಿರೋಧ, ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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BJPPoliticsIndiaKalaburagiprotest
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