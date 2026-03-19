ಕಲಬುರಗಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು...

–ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯುಗಾದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಪಾನಕ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇವಿನಎಚ್ಚ: 'ಪುಟಾಣಿ, ಸೋಂಪು, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯ ಬೇವಿನ ಎಚ್ಚ 50 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ₹30ರಂತೆ ದರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗೋಡಂಬಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ, ಬದಾಮಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕ್ಯಾರಬೀಜ, ಚಿರಂಜಿ ಒಳಗೊಂಡ ಬೇವಿನಎಚ್ಚ 50 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ₹60ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವೆಡೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸೋಂಪು, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಪುಟಾಣಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಚೆರಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ–ಬದಾಮಿ ಪೌಡರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬೇವಿನ ಎಚ್ಚ ₹20ಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ: ಬೇವು ತಯಾರಿಸಲು ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕು, ಕರಬೂಜ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂತು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ₹200ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬಾಳೆದಿಂಡು ಜೋಡಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ದರ ಇತ್ತು. ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ದರ ₹50 ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೇವಂತಿ, ಚೆಂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಿಡಿ ಹೂವುಗಳು 50 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ₹30 ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ₹50ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಹೋಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇಳೆ–ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆಂದೇ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>