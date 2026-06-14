ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ – ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsKarnatakaKalaburagiEducationprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT