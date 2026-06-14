ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ – ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕದಿಂದ ಕೋಮುವಾದೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ರಚಿತ ‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ (ನವ ಉದಾರೀಕರಣದ ಭಾರತ)’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಒಳಹೂರಣ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಳಗಡೆ ಜಾತಿಯ ವಿಷಸರ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೆಡೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಳವು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಬಾಯಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗಿದಾರರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ ಬಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅರುಣ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ' ಕೃತಿ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಜನ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಗಳು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಿ.ನಂದಕುಮಾರ್, ‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ದಲಿತರನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿವಿಗಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ, ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ಪ್ಯಾಗೆ, ಮುಖಂಡ ಬಸಣ್ಣ ಸಿಂಗೆ, ಸಾಹಿತಿ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್ ಡಾಕುಳಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-34-416251431</p>