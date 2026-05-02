ಉರುಸ್‌: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮೇ 2, 3, 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರದ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ (ರಹ್) ಅವರ 622ನೇ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯೆ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್–ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 07177) ಮೇ 2 ಮತ್ತು 5ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.55ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೇಗಂಪೇಟ್, ಸನತ್ ನಗರ, ಹಾಫಿಜ್ಪೇಟ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ್ಪಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ತಾಂಡೂರ್, ಸೇಡಂ, ಮಳಖೇಡ ರೋಡ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ–ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 07178) ಮೇ 3 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.40ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>