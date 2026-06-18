ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ-ಶಿವಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು. ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದವರು ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದವರು ಜಂಗಮರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆಯವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಈಗಿರುವ ಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಆಮಿತ್ ಶಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ ಹಣಮಂತ ಯಳಸಂಗಿ ಅವರಿಂದ ಹೂವಿನಹಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜರಿದರು.</p>.<p>‘ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಸಿಂಗೆ ಎಂಬುವವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಅಶ್ಲೀಲ ಎಐ ಫೋಟೊ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಿಮಗೇಕೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೋಟಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇವರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿತು’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಂಡಗುಂಡ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಠ ಕೆಡವಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪಾಳಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಶಾಂತ ಟೆಂಗಳಿ, ರಾಕೇಶ್ ಜಮಾದರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬಾಳಿ, ಸುರೇಶ ತಳವಾರ, ರೋಹಿತ್ ಪಿಸ್ಕೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-34-1689567443</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>