ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲ: ಖಂಡ್ರೆ

ಕಮಲಾಪುರ: 'ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಾನತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡಸಲು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಲವಿದೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1904 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರೇಶ್ವರರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅನೇಕರು ಮಹಾ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಶೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹಾ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಪುತ್ಥಳಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಜೆಸ್ಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಹರವಾಳ, ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣು ಮೋದಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕೆಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಮಾಟೂರ, ಕಾರ್ದಶಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದು ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಶರಣ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹರಸೂರ, ಖಜಾಂಚಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಟೂರ, ಅಮೃತಪ್ಪ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಠಪತಿ, ಅಶೋಕ ಸುಗೂರ, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಖಡಕೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮರಕುಂದಿ, ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಡ್ಡಣಕೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>