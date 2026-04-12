ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 98.4ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಲಬುರಗಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 98.4 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಕೆ. ಸುತಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 97, ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೇ 94.5, ಶ್ರೀಗೌರಿ ಶೇ 94.16, ಶಿವರಾಜ ಶೇ 94, ಅವಿನಾಶ ಶೇ 94, ಅಮನ್ ಶೇ 92, ಮಮತಾ ಶೇ 92, ಅಂಬಿಕಾ ಶೇ 90.16, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ ಶೇ 90, ಭರ್ಗಾವಿ ಶೇ 90, ಸೃಷ್ಟಿ ಶೇ 90, ಸುನಿಲ ಶೇ 89, ಶ್ರೇಯಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 88.16, ರೇಣುಕಾ ಶೇ 87.66, ಸೃಸ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇ 87, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶೇ 87, ಬಸವರಾಜ ಕಾಂದೆ ಶೇ 87, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇ 86.6, ವಿಶಾಲ ಶೇ 87, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶೇ 86, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೇ 86, ಶ್ರೀಶೈಲ ಶೇ 85, ಶುಭಂ ಶೇ 85, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಿಗೇರ ಶೇ 85, ಸಾಕ್ಷಿ ಶೇ 85, ಆದಿತ್ಯ ಶೇ 85, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ–ಒಬ್ಬ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ-ಒಬ್ಬ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ–ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ. ಸುತಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ ರೇಗೂಡಕರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಸುತಾರ, ಜಿ.ಆರ್.ಬಡಿಗೇರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>