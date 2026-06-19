ಕವಿ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್‌ ಕುರಿತ ‘ವಿಠ್ಠಲ’ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1974–80ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಿ.ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಅವರು ಕವಿ, ಸಂಘಟಕ, ರಂಗಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು. ಶಿರಪುರ ಪ್ರಕಾಶನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕು, ಸಮಗ್ರ ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸುವ ‘ವಿಠ್ಠಲ’ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಿರಪುರ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 20ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಳ ಆವರಣದ ಬಯಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸೇಡಂನ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚಿಂತಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂಪಾದಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಧಕರಾಗಿರುವ ಮಾನಯ್ಯ ಬಡಿಗೇರ, ಶುಭಾಂಗಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ‘ವಿಠ್ಠಲ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-34-1202587729</p>