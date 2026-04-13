₹7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್‌ ಒಳಾಂಗಣ

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾರೇಗಾಂವ

ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ₹7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹೊರಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

'ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೂತನ ಅಂಗಣವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್, ತರಬೇತುದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 445 ಆಸನಗಳಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟುಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಇದೇ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಣ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತರಬೇತುದಾರ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಾಲಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ