ಕಲಬುರಗಿ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಂತಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಕನಸು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಕಸದ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡಾವಣೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಕಸ ಸದಾ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಸಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣಗಳು, ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ನೋಟದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ತಂಡ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದುಮ್ಮಾನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಸತಿಗೃಹದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಸ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸ ಎಸೆಯುವವರೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಜಮ್ಮ ಹರಗೆನವರ್ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಸದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಾರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮೇಣ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಯ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಿಯೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-34-551588419</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>