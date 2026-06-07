ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

<p><em>ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್ ಮಲ್ಕಂಡಿ</em></p>.<p>ವಾಡಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಎಸಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 33 ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರು ವಲಯವಾಗಿ (ಬಫರ್ ಝೋನ್) ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ–ಪರಿಸರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಸಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ 2 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ಗಿಡ–ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಗಿಡಗಳೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿಪ್ರದೇಶ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಸಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಸಿರು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಸರ ಪೋಷಣೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಲು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಎಂಬ ಜಪಾನಿ ಪದ್ಧತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ</p>.<p>ಬೇವಿನ ಮರ, ಅರಳಿ, ಆಲದಂತಹ ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಮರಗಳ ನೆಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಫರ್ ಝೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.</p>.<p>ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಕೇವಲ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ, ಹಸಿರೀಕರಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-1770178688</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>