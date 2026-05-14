ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ; ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಸಿತ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನೇದಿನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 8.4 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬರೀ 6.7 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ20ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 170 ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 33 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 203 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮೇ 11ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 170 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 33 ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. 96 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 1ರಿಂದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವಜಲ ಇದೆ. 36 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ31ರಿಂದ ಶೇ50ರಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಆಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ51ರಿಂದ ಶೇ99ರಷ್ಟು ಜೀವಜಲವಿದ್ದು, ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.

2025ರ ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 33 ಕೆರೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದವು. 74 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ1ರಿಂದ ಶೇ30ರಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. 37 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ31ರಿಂದ ಶೇ50ರಷ್ಟು ಜೀವಜಲವಿತ್ತು. 25 ಕೆರೆಗಳು ಶೇ51ರಿಂದ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 33 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಶೇ40ರಿಂದ ಶೇ50ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ನೀರು ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತನಕ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು.

ಜಲಾಶಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಜಾ, ಬೆಣ್ಣೆತೊರಾ, ಭೀಮಾನದಿಯ ಸೊನ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ (ನಾಗರಾಳ) ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಣ್ಣ ಜಲಾಶಯಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸೊನ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3.166 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೊನ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 12ರಂದು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ 0.112 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶೇ35.60ರಷ್ಟು ಜೀವಜಲ ತುಂಬಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮೇ 12ರಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಡೆಡ್ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬರೀ ಶೇ25.02ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನೀರಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ, ಈ ಸಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರ