ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳರು, ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹4.67 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಕ್ಷಯ ಪೂಜಾರಿ (30) ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಮುಚ್ಛಖೇಡಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದೆವು. ಆಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 70 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ₹1.60 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ- ಆರೋಪ: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಚೌಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾಟ್ ಭಂಡಾರ್' ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇಮ ಬರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಚಾಟ್ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಸೈಯದ್ ಝಾಕೀರ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ.</p>.<p>'ಸೈಯದ್ ಝಾಕೀರ್ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರೇಮ ಬರಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಮ ಹೇಳಿದ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಸೈಯದ್ ಝಾಕೀರ್ 'ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಿಯೋ ಇಲ್ವೋ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಝಾಕೀರ್ ಹೊರಟು ಹೋದ. ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>