‘ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಲೈಫ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಗಂಜ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಬಳಿಗಾರ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನಸಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ದಿಶಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರಿ, 'ಬಳಿಗಾರ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಚಳಕ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೊರಬರಲಿ' ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದ್ದು, ರವೀಂದ್ರ ಬಳಿಗಾರ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಬಳಿಗಾರ, ಗೌರಿಶಂಕರ್, ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಹಾಸನೆ, ಆನಂದ ಬಡಶೇಷಿ, ಸಂತೋಷ್ ಜಕಾಪುರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>