ಕಲಬುರಗಿ: ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1,255 ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 349 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 159, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 63 ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 127 ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.

4ಜಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಮ್ಮರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 46 ಗ್ರಾಮಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 23 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 4ಜಿ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೋರಿದರು.

ಆಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದರು, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 4ಜಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಸೈಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಂಸದರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ