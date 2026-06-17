ಕಲಬುರಗಿ-ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

<p><em>ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್ ಮಲ್ಕಂಡಿ</em></p>.<p>ವಾಡಿ: ಕಲಬುರಗಿ-ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ‘ರೆಸ್ಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾಂಡಾ’ ಹತ್ತಿರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈರ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ತೆಗೆಯದೇ ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಂಬದ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇ (ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ) ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸಾವುನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೇರೆಡೆ ಹಾಕದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಮನೋಜಕುಮಾರ ಗುರಿಕಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-31-1222246476</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>