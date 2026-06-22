ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬೆಳಗು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸೊಬಗು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಭುವಿ ಸೋಕುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತು. ಅತ್ತ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಇತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಲರವ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ದವು. ಬಣ್ಣ–ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿ–ಕಿರಿಯರು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದರು. ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಿಡಿದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತರು...</p>.<p>ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ. ಮೌನ ಹೊದ್ದ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ‘ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಪ್ರಭಾತಂ’ ಎಂದು ಉಲಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಆ ಮುದ್ರಿತ ಧ್ವನಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಅದು ಹೇಳುವ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಆಗಾಗ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಣುಕಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತರ ಮೇಲೂ ಹೊಂಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ, ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ‘ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ’ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಂಡ ನೋಟವಿದು. ಮುದ್ರಿತ ಧ್ವನಿಸಂದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ, ಸೊಂಟ, ಮಂಡಿಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಳಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ವಾರ್ಮ್ಅಪ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರದ 25 ನಿಮಿಷ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಾಡಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ಭದ್ರಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಶಶಂಕಾಸನ, ಉತ್ಥಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ, ವಕ್ರಾಸನ, ಮಕರಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಶಲಭಾಸನ, ಸೇತುಬಂಧಾಸನ, ಉತ್ಥಾನಪಾದಾಸನ, ಅರ್ಧಹಲಾಸನ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ ಮಾಡಿ ಶವಾಸನದೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕದ 14 ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ನೀಡುವ ಧ್ಯಾನದ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ರಂ ಶರೀಫ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಡಿಸಿಪಿ ಶಾಲೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಖರ್ ಮೋಘಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಬಬಲಾದಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗಮೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸುದೀಪ ಮಾಳಗಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಯೋಗಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ನಾಗರಾಜ ಸಾಲೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-34-448684946</p>