ಕಲಬುರಗಿ ‘ಯೋಗವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೀಲಿ ಕೈ’ ಎಂದ ಯೋಗ ಸಂಶೋಧಕ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಮಾನವನ ದೇಹವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈ ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ಸಂಶೋಧಕ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಸಂಚಾಲಿತ ಸಂಗಮ್ಮ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ (ಕಡಗಂಚಿ) ಬಾಲಕರ ನಿಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘವಿ ಮರಗಾಬಾಯಿ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಜೈನ್ (ಶಹಾಪುರ) ನಿಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿರನೂರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ, ಧನುರಾಸನ, ಶೀರ್ಷಾಸನ ಹಾಗೂ ಅಕರ್ಣಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಾ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಲಂಧರವಾಡಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿದಾನಂದ ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಾನಂದ ಶಿರ್ಷಾಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-34-826833101</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>