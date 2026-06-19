ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ 'ಯೋಗ‌ ನಡಿಗೆ'

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಜೂನ್ 19ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p><p>ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಯೋಗ ನಡಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಜಗತ್ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಗ ನಡಿಗೆಯು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್, ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮೂಲಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p><p>'ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ರೋಗ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ', 'ಯೋಗಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ' 'ಯೋಗವೇ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನ' ' ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಮದ್ದು', 'ಯೋಗವೆಂದರೆ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನ', ' ಯೋಗವೇ ಸತ್ಯ, ಯೋಗವೇ ನಿತ್ಯ', ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಯೋಗವೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ', 'ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ', ' ನಿತ್ಯವಾದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ದೂರವಾಗಬಹುದು ಎಲ್ಲ ದುರಭ್ಯಾಸ' ಎಂಬೆಲ್ಲ ಭಿತ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಷ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಾ.ಎ.ಬಿ.ಮಾಲಕರಡ್ಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>