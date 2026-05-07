‘ಕರೆದಿದ್ದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ; ತಳ್ಳಿದ್ದು ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ...’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ವಿಯಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸುವುದಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಾಂ ಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುವಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಜ್ನಗರದ ಫಿಲ್ಟರ್ಬೆಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಸಹೋದರರಾದ ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮೋಹಿಜ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.</p>.<p>ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ದುಡಿಯುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ವಿಯಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 700 ಡಾಲರ್ ಸಂಬಳ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ. ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ನಾನು ಆತನ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಮದನ್ ವಡಿವೇಲ್. ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡು; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ವಿಯಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮೋಹಿಜ್ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿದ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆವು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿಯಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ನಾವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮೂಲಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರ ನಸುಕಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಯಟ್ನಾಂ ತಲುಪಿದೆವು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು 100 ಕಿ.ಮೀ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿ ಷೋನೊಕಲಿ ನಗರದ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಕಟ್ಟಡ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮದನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಚೀನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಾದೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದ. ಆಗ ಮದನ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಹೈಥಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕೂಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಿಸಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 14ರ ತನಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ 2026ರ ಜನವರಿ 15ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ನಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆವು. 2026ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಫೋನ್ಫೆನ್ಹ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮರಳಿದೆವು’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂಫಿಯಾನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ರ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಡಾರೋಜಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಕೊಂಡವರು. ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-34-1361137978</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>