ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ: ಯುವಕನ ಕೊಲೆ

<p><strong>ಆಳಂದ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಾಶ ಅಮೃತ ಮಾಂಗ್ (23) ಮೃತ ಯುವಕ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ರವಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಂಗರಗಿ, ನಿಖಿಲ ಶಂಕರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಅಮರ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿವಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಂಗರಗಿ ಮತ್ತು ಈರಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಗರಗಿ ಅವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಮಗನನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಯುವಕನ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಮಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಾಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಯುವಕನನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಜೂನ್ 6ರಂದು ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪ ರವಿ ಬಂಗರಗಿ, ನಿಖಿಲ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಅಮರ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಇಂದುಮತಿ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>